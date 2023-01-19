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14:19, 19 января 2023Среда обитания

Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе

Робот-пылесос стал причиной пожара в квартире в городе Воткинске Удмуртской республики

Фото: МЧС России

В городе Воткинске Удмуртской республики робот-пылесос стал причиной пожара и едва не уничтожил одну из квартир. Возгорание вызвала техническая неисправность. Об этом сообщается на сайте местного МЧС.

Возгорание произошло в субботу, 14 января, в пятиэтажке. Владельцы квартиры перед уходом из дома поставили прибор на зарядку. Однако из-за технической неисправности пылесоса в квартире произошел пожар.

Возгорание заметили соседи, которые вызвали пожарных. «Приехавшие незамедлительно пожарные установили автолестницу и, разбив окно квартиры, буквально за две минуты предотвратили возгорание. Квартира была спасена. Удалось избежать потери значительной части имущества», — заявили в МЧС.

Подобный случай произошел в января 2022 года в Краснодаре. По данным пожарных, огонь охватил 8 квадратных метров. Тушить его пришлось 13 пожарным, было задействовано четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших не было.

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Нина Ташевская
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