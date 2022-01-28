Робот-пылесос едва не уничтожил квартиру в российском городе

Квартира в десятиэтажном жилом доме в Краснодаре едва не оказалась уничтоженной из-за робота-пылесоса. Об инциденте в российском городе сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местную службу МЧС. Пожар удалось ликвидировать за четыре минуты.

Возгорание, спровоцированное, предположительно, неисправным роботом-пылесосом, произошло в высотном доме на улице Сормовской вечером 27 января. В 17:01 диспетчеру спасательного гарнизона сообщили о возгорании, а уже в 17:23 пожар локализовала и ликвидировала прибывшая на место группа спасателей МЧС.

По данным пожарных, огонь охватил 8 квадратных метров. Тушить его пришлось 13 пожарным, было задействовано четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в январе историк и профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Яранцев погиб в возрасте 71 года при пожаре в собственной квартире. Из жилого помещения удалось спасти супругу Яранцева, она госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами и острым отравлением дымом.