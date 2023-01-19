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17:25, 19 января 2023Среда обитания

В Москве стали продавать больше новостроек

VSN Realty: продажи «первички» комфорт- и бизнес-класса в Москве выросли на 50 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В декабре 2022 года на первичном рынке жилья комфорт- и бизнес-класса, строящегося в пределах Старой Москвы, было продано 6,5 тысячи квартир и апартаментов, что на 50 процентов больше, чем в ноябре того же года. О том, что в столице стали продавать больше новостроек, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании VSN Realty.

По данным специалистов, суммарная площадь купленного жилья, реализованного по договорам долевого участия (ДДУ) в декабре прошедшего года, составила 313 тысяч квадратных метров. Положительную динамику по сравнению с ноябрем оценили в 54 процента. Доля ипотечных сделок с новыми квартирами массового сегмента относительно одиннадцатого месяца снизилась на шесть процентных пунктов, до 74 процентов от общего числа.

Средняя стоимость купленной квартиры новостройки в проектах комфорт-класса установилась на уровне в 11,3 миллиона рублей — на 400 тысяч рублей больше, чем в ноябре. Максимальный зафиксированный показатель — 38,5 миллиона рублей, минимальный — 4,22 миллиона рублей. Средняя площадь лота — 44 квадратных метра.

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Средний бюджет сделки в бизнес-классе оценили в 22,1 миллиона рублей. Максимальная ее сумма составила 120,4 миллиона рублей, а минимальная — 4,99 миллиона. Средняя площадь приобретенного лота в декабре достигла показателя в 56,8 «квадрата». При это средняя цена столичного жилья фактически не изменилась — 255,8 тысячи рублей за квадратный метр в сегменте комфорт и 387 тысяч рублей за «квадрат» в сегменте бизнес.

«Стоит отметить, что для покупки жилья в проектах комфорт- и бизнес-класса покупателям необходимы практически равные стартовые бюджеты. Суммы составляют порядка пяти миллионов рублей за 17-метровые лоты. Мы не ожидаем ценовых скачков, рост будет планомерным, но при этом будет сдерживаться в том числе выводом на рынок новых проектов», — заявила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

В январе аналитики компании «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что начиная с конца осени 2022 года декларируемые скидки на новые квартиры в Москве достигали 30 процентов, а фактические — в среднем 15 процентов. По словам директора направления «Новостройки» Виталия Кочеткова, в будущем ожидать существенного удешевления первичного жилья не приходится, так как себестоимость строительства не снижается.

Полина Кислицына
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