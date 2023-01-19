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22:50, 19 января 2023Мир

Премьер Албании заявил о росте популярности Путина

Премьер Албании Рама рассказал о росте популярности Путина в ряде стран Западных Балкан

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Премьер Албании Эди Рама заявил, что популярность президента России Владимира Путина в ряде стран Западных Балкан растет, а симпатии к Евросоюзу, напротив, падают. Свое мнение он высказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политика цитирует РИА Новости.

Рама советует руководству ЕС осознать, что данный процесс происходит на фоне антироссийских санкций. «Люди в Брюсселе должны понять, что в регионе, где популярность ЕС падает, Путина все больше видят героем в некоторых странах, не в Албании. В Албании его популярность — 0,7 процента, и это еще много для нас. Мы на 99 процентов любим ЕС и на 100 процентов США», — с иронией заметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что его российский коллега жив. Поэтому он не знает, с кем проводить потенциальные переговоры. Член Совета Федерации Сергей Цеков, который ранее работал хирургом, прокомментировал слова Зеленского. Политик отметил, что в таких высказываниях есть симптом болезни.

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Екатерина Подвигина
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