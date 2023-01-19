В Совфеде ответили на слова Зеленского о сомнении в существовании Путина

Сенатор Цеков увидел симптом болезни в словах Зеленского о сомнении в существовании Путина

В словах президента Украины Владимира Зеленского о сомнении в существовании российского лидера Владимира Путина есть симптом болезни. Об этом в беседе с News.ru заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что Путин жив. Поэтому он не знает, с кем проводить потенциальные переговоры.

По мнению Цекова, поведение Зеленского свидетельствует о серьезной интоксикации. «У него начались галлюцинации, он начинает галлюцинировать и высказывать подобные сомнения. А как по-другому это можно оценить? Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — заявил сенатор.

Цеков отметил, что поставил Зеленскому диагноз дистанционно, оценив то, как президент Украины «дергается». «Он стопроцентный наркоман», — уверенно заявил член верхней палаты парламента.

По образованию Цеков — врач. В 1977 году он окончил Крымский государственный медицинский институт, с 1979-го по 1994 год работал хирургом.