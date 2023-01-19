В Москве и Петербурге подешевел ремонт жилья

По итогам четвертого квартала типовой ремонт квартир в Москве подешевел на 3,9 процента

По итогам четвертого квартала 2022 года цена типового ремонта однокомнатных и двухкомнатных квартир в Москве снизилась на 3,9 процента относительно третьего квартала, а в Петербурге — уменьшилась на три процента. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства INFOLine, пишет РБК.

По данным специалистов, к концу прошедшего года средняя стоимость ремонта в столице установилась на уровне в 7,5 тысячи рублей за квадратный метр, в Петербурге — в 8,2 тысячи рублей. Они отметили, что существовавший разрыв между средними ценами на ремонт в городах за год сократился на 50 процентов, до 674 рублей за «квадрат». Кроме того, за год средняя цена ремонта в Москве увеличилась на 8,2 процента, а в Петербурге — уменьшилась на 1,3 процента. В первом квартале 2022-го в обоих городах наблюдался рост, а затем происходило снижение на фоне падения спроса и активного импортозамещения. «Кроме того, сказался эффект высокой базы предыдущего года: на фоне постковидного мирового кризиса индекс российского ремонта по итогам 2021 года вырос на 25 процентов в Санкт-Петербурге и почти на 15 процентов в Москве», — пояснили эксперты.

Аналитики ежеквартально рассчитывали соответствующий индекс для более чем 140 строительных материалов, требующихся для ремонта в типовой студии метражом в 25 «квадратов», однокомнатной или двухкомнатной квартире (35 и 55 квадратных метров соответственно). При расчете они использовали среднее арифметическое для этих трех категорий — объект площадь. 38,3 «квадрата». В индекс не вошли такие группы товаров, как внутренние инженерные коммуникации, приборы индивидуального учета ресурсов, радиаторы отопления, окна, элементы благоустройства балконов, а также стоимость электроинструмента или его аренды и затраты на оплату труда рабочих.

По словам экспертов, к четвертому кварталу прошедшего года среди всех категорий исследуемых товаров не подешевели только самые дефицитные и наиболее зависящие от импорта и крупных международных компаний, покинувших российский рынок. К таковым специалисты отнесли строительную химию, лакокрасочные материалы и электрику.

В январе стало известно о том, что среди россиян 19 процентов испытывают ужас перед началом ремонта жилья. При этом, по данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», 33 процента опрошенных компанией заявили, что перед началом изменения облика дома ощущают приятное беспокойство.