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10:50, 19 января 2023Мир

Венгрия захотела снять санкции ЕС с некоторых россиян

Politico: Венгрия попросила ЕК исключить 9 россиян из девятого пакета санкций ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Венгрия захотела снять санкции Европейского союза (ЕС) в рамках девятого пакета для некоторых россиян, пишет Politico.

В материале уточняется, что Будапешт попросил исключить девятерых граждан России из списка тех, против кого уже введены санкции. Подразумевается, что эти индивидуальные санкции должны регулярно продлеваться, однако для этого необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС, что обычно является формальностью.

Согласно дипломатическим источникам Politico, во время встречи послов стран ЕС Польша выступила против просьбы Венгрии. Уточняется, что представитель Варшавы подал официальный протест при поддержке прибалтийских стран. При этом неизвестно, попытается ли Венгрия заблокировать десятый пакет санкций Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о предстоящем десятом пакете антироссийских санкций ЕС. По ее словам, ограничения нацелены против лиц, которые «помогают России обходить санкции ЕС».

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Анастасия Заикина
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