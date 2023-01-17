Глава Еврокомиссии рассказала про новый пакет антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций против России

Десятый пакет антироссийских санкций ЕС закроет лазейки в предыдущих рестрикциях Брюсселя. О намерении ввести новый пакет рестрикций сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал CNN.

«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», — рассказали западные журналисты. Глава ЕК добавила, что десятый пакет также будет направлен на тех физических и юридических лиц, которые «помогают России обходить санкции ЕС».

Ранее фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что основной целью антироссийских санкций является погружение российской экономики в рецессию на десятилетия.