Московским школьникам помогут определиться с профессией по-новому

Заммэра Ракова: «Московская электронная школа» поможет детям в области профориентации

В Москве помогут школьникам с выбором профессиональной траектории через анализ их интересов. Новые возможности в области профориентации стали доступны в сервисе «Портфолио учащегося» на базе «Московской электронной школы». О том, как система будет анализировать увлечения каждого школьника и предлагать приоритетные для них направления обучения, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, персонализация образования — это важный мировой тренд, который доступен и московским школьникам. «Он ориентирует учебный процесс на потребности каждого конкретного ребенка. Это возможно благодаря цифровизации образования и современным электронным сервисам», — объяснила заммэра.

На основе интересов детей «Московская электронная школа» уже успешно рекомендует им кружки и секции. Благодаря развитию предиктивной аналитики, новый функционал МЭШ поможет ребятам сделать первые шаги и к будущей профессии. Сервис проанализирует интересы ребенка, и учитывая их, порекомендует ему поступление в подходящий предпрофессиональный класс или образовательную вертикаль Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Кроме того, по мнению Раковой, постепенно электронные сервисы смогут помогать детям в построении карьерной траектории — начиная со школы и заканчивая колледжем, вузом и непосредственно рабочим местом.

Для получения рекомендации по выбору предпрофессионального класса и образовательной вертикали школьнику нужно войти в «Портфолио учащегося» и заполнить интерактивную анкету о своих увлечениях, интересах и хобби в разделе «Мой профиль». На основании этой информации в системе автоматически сформируются персональные рекомендации, которые отразят потенциальную сферу профессиональных интересов ребенка.

Для детей с 5-го по 8 класс сервис рекомендует образовательные вертикали, а для старшеклассников — предпрофессиональные классы. В цифровом портфолио будут отображаться карточки с подходящими классами на выбор в школе ребенка или в других школах города. Сейчас московские школьники могут поступить в классы пяти образовательных вертикалей: математической, лингвистической, естественно-научной, спортивной и ИТ. Старшеклассники могут выбрать одно из направлений предпрофессиональных классов, среди которых, например, медицинские, авиастроительные и предпринимательские.

52 000 старшеклассников Москвы прямо в школах получают профессиональные знания и навыки в разных областях. Всего предпрофессиональное образование доступно ученикам более 400 московских школ

Помимо этого, система рекомендует детям кружки и секции на основе их интересов. Записаться в них можно прямо в МЭШ.

Родители не могут заполнять новый раздел сервиса, но могут просматривать его. В нем также можно увидеть набор карточек с визуализацией, раскрывающей область интересов ребенка и показывающей, как глубоко он погружен в тему.

Инструкция по внесению данных в раздел «Мой профиль» МЭШ доступна по ссылке.

«Московская электронная школа» — совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий Москвы. Он реализуется с 2016 года и представляет собой единую цифровую платформу для учеников, учителей и родителей.