В России заявили об отсутствии заключений о целостности «Северных потоков»

Новак: окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС. По его словам, в настоящее время ведется обследование всей инфраструктуры.

Еще Новак добавил, что говорить о поставках газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2» на сегодняшний день пока рано.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов. В начале января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предполагал, что ремонта «Северных потоков» в 2023 году, скорее всего, не будет.