Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:33, 19 января 2023Экономика

В России заявили об отсутствии заключений о целостности «Северных потоков»

Новак: окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Фото: Jens Büttner / ZB / Globallookpress.com

Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС. По его словам, в настоящее время ведется обследование всей инфраструктуры.

Еще Новак добавил, что говорить о поставках газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2» на сегодняшний день пока рано.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов. В начале января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предполагал, что ремонта «Северных потоков» в 2023 году, скорее всего, не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США решили передать часть конфискованных российских активов Украине
ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
Названа причина смерти режиссера Николая Досталя
В России заявили об отсутствии заключений о целостности «Северных потоков»
Посылка с грязными ботинками из интернет-магазина разозлила покупательницу
В Москве и Петербурге подешевел ремонт жилья
Дело колумбийца о распространении фейков о СВО рассмотрят в закрытом режиме
Россиянка поехала отдыхать на Бали и впала в кому
Учительница не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм
Стало известно о смерти экс-депутата Андрея Попова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.