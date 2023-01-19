Карьера Шольца оказалась под угрозой из-за Украины

The Spectator: карьера канцлера ФРГ Олафа Шольца оказалась под угрозой из-за Украины

Политическая карьера канцлера Германии Олафа Шольца оказалась под угрозой из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал журналист Джеймс Снелл в статье для The Spectator.

Автор пишет, что позиция главы немецкого кабмина становится менее устойчивой. По его словам, политики ФРГ подталкивают его ко всем серьезным решениям, в особенности касающимся поставок оружия Киеву.

Снелл напомнил, что Шольц согласился отправить Украине боевые танки только при условии, что Великобритания и другие государства Запада сделают это первыми. Он утверждает, что в политических кругах ФРГ многие хотели бы видеть вместо него на посту канцлера главу МИД страны Анналену Бербок.