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16:00, 19 января 2023Из жизни

Глухонемая женщина пропала из дома и три недели проездила в метро

Independent: глухонемая женщина три недели ездила в метро в надежде добраться домой

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Семья в Нью-Йорке, США, разыскала глухонемую женщину, которая пропала из дома и три недели проездила в поездах метро в надежде добраться домой. Об этом сообщает Independent.

46-летняя глухонемая Саманта Примус страдает аутизмом. 23 декабря она ушла из дома своей сестры, Джоанны Пе Элмонт, и собиралась отправиться к своей матери в Бруклин. Позже в тот же вечер женщину нашел прохожий. Она лежала на земле, в то время как на улице было минус семь градусов.

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Скорая помощь доставила женщину в больничный центр Куинс, но оттуда ее выписали ранним утром и дали ей список приютов для бездомных. С тех пор семья разыскивала Примус по всему городу.

В конце концов, сестра нашла ее на станции «Боулинг-Грин» в Манхэттене после того, как ей сказали, что пропавшую видели в поезде метрополитена. За время пребывания на улице Саманта похудела на четыре килограмма, страдала от обезвоживания, а ее ноги распухли. «На ней были шлепанцы и носки, и это в такой холод. Она выживала, пересаживаясь с поезда на поезд и надеясь, что таким образом доберется домой», — рассказала обнаружившая ее сестра.

Сейчас Примус проходит лечение в больнице в Бруклине. Ее родственники планируют судиться с больничным центром Куинс, который, по их мнению, слишком рано выписал женщину в холодное время года. «Если бы они выполняли свои обязанности, моей сестре не пришлось бы пройти через эти ужасающие три недели на холоде», — подчеркнула родственница пропавшей.

Адвокат семьи Сэнфорд Рубенштейн назвал действия больницы халатными и бессердечными. «Город должен нести ответственность за действия тех, кто работает в больницах», — сказал он. В объединении больниц Нью-Йорка, которому подчиняется больничный центр Куинс, заявили, что закон запрещает им обсуждать лечение пациента без его согласия.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик из немецкого города Ольденбург, которого разыскивали в течение недели, нашелся живым в водосточном коллекторе. Власти организовали обширные поиски по всей стране и привлекли к ним местные охотничьи ассоциации и волонтеров, однако найти пропавшего мальчика помог случайный прохожий.

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Алиса Дмитриева
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