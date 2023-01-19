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10:04, 19 января 2023Россия

Российский офицер назвал ключевую задачу для завершения спецоперации на Украине

Ветеран ВС РФ Чмутин: для завершения СВО России нужно перейти на правый берег Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Одной из ключевых задач Вооруженных сил (ВС) России, которая приведет к завершению спецоперации на Украине, является форсирование Днепра и переход на правый берег. Такое условие назвал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», полковник запаса Юрий Чмутин. Его слова в четверг, 19 января, приводит URA.RU.

«Водная преграда — всегда труднопреодолима без потерь. Но мы будем преодолевать. Для этого нужно проделать достаточно большую и сложную работу здесь на левобережье, на всей территории до правого берега. А у нас здесь еще очень много пунктов»., — отметил Чмутин.

По его мнению, ВС России пока не могут начинать форсирование Днепра в любой его точке, поскольку существует «мощная оборонительная линия ВСУ, которая подвергает ежедневным обстрелам мирные города и поселки Донбасса». Он также выразил уверенность в том, что это произойдет не скоро, но российская сторона уже готовится.

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Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В ноябре, заслушав доклад занимавшего тогда пост командующего силами СВО Сергея Суровикина, глава Минобороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра.

11 января Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО. На эту должность назначен глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

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Евгения Куликова
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