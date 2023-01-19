Двух шведов приговорили к тюремным срокам за шпионаж в пользу России

Суд в Швеции приговорил двух граждан страны к тюремным срокам за шпионаж в пользу России

Суд в Швеции приговорил двух подданных страны к тюремным срокам за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

По информации газеты, речь идет о братьях Пеймане и Паяме Киа, которые являются выходцами из Ирана. Отмечается, что Пеймана приговорили к пожизненному заключению, а Паяму дали девять лет и девять месяцев тюрьмы.