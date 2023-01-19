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06:24, 19 января 2023Мир

Тайвань сообщил о приближении к острову китайских самолетов и кораблей

Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 16 китайских самолетов и 3 кораблей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в прилегающих к острову районах было зафиксировано приближение 16 военных самолетов, а также трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ТАСС.

По данным ведомства, четыре китайских летательных аппарата заходили в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) островного государства. Отмечается, что на фоне этого Вооруженные силы Тайваня были приведены в готовность, а также были развернуты зенитные ракетные комплексы (ЗРК).

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что Китай вряд ли в ближайшее время решится на вторжение на территорию Тайваня. По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе не ожидается изменений в расстановке сил, поэтому вариант нападения Китая на Тайвань исключен.

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Марина Совина
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