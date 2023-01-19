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16:11, 19 января 2023Россия

Военный разведчик раскрыл тактику ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Военный разведчик Клупов объяснил успех ЧВК «Вагнер» под Артемовском тактикой ведения боя

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Успех частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» под Артемовском (украинское название Бахмут) заключается в тактике ведения боя — постоянном преследовании и уничтожении противника. Об этом заявил «МК» военный разведчик, Герой России Рустем Клупов.

По его словам, бойцы выработали тактику и технологию прорывов и действий в населенных пунктах. «У них очень слаженные штурмовые группы, налажено взаимодействие с танковыми подразделениями, которые обеспечивают защиту и продвижение пехоты в глубине», — раскрыл эксперт.

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Клупов также отметил, что в ЧВК служат опытные командиры с медалями «За Отвагу», которые не отпускают противника, а находятся с ним в постоянном тесном боевом соприкосновении. «Для понимания, среднее расстояние боевого соприкосновения под Соледаром было 15-20 метров. Это ближний бой, чуть ли не в рукопашную», — разъяснил он.

Военный разведчик также подчеркнул, что ЧВК является самодостаточной военной организацией, имеющей на вооружении не только пехотно-штурмовые подразделения, но и бронетанковые части, крупнокалиберную артиллерию, авиацию. «Это не какая-то брошенная кучка военнослужащих, а, по сути, русская армия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске, где беспрерывно идет бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Отмечается, что также проходит зачистка в части жилых районов города.

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Варвара Кошечкина
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