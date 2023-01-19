Военный разведчик раскрыл тактику ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Военный разведчик Клупов объяснил успех ЧВК «Вагнер» под Артемовском тактикой ведения боя

Успех частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» под Артемовском (украинское название Бахмут) заключается в тактике ведения боя — постоянном преследовании и уничтожении противника. Об этом заявил «МК» военный разведчик, Герой России Рустем Клупов.

По его словам, бойцы выработали тактику и технологию прорывов и действий в населенных пунктах. «У них очень слаженные штурмовые группы, налажено взаимодействие с танковыми подразделениями, которые обеспечивают защиту и продвижение пехоты в глубине», — раскрыл эксперт.

Клупов также отметил, что в ЧВК служат опытные командиры с медалями «За Отвагу», которые не отпускают противника, а находятся с ним в постоянном тесном боевом соприкосновении. «Для понимания, среднее расстояние боевого соприкосновения под Соледаром было 15-20 метров. Это ближний бой, чуть ли не в рукопашную», — разъяснил он.

Военный разведчик также подчеркнул, что ЧВК является самодостаточной военной организацией, имеющей на вооружении не только пехотно-штурмовые подразделения, но и бронетанковые части, крупнокалиберную артиллерию, авиацию. «Это не какая-то брошенная кучка военнослужащих, а, по сути, русская армия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске, где беспрерывно идет бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Отмечается, что также проходит зачистка в части жилых районов города.