Стало известно о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске, где беспрерывно идет бой

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут), где беспрерывно идет бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«В городе постоянно, беспрерывно идет бой. Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их [ВСУ] уничтожаем и продвигаемся», — сообщил один из командиров.

Уточняется, что военные продвигаются ежедневно. Как утверждает собеседник агентства, практически взята под контроль промзона. Кроме того, проходит зачистка в части жилых районов Артемовска. Он назвал обстановку на данном участке фронта напряженной. «Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города», — добавил командир.

Ранее российские военнослужащие перерезали основные артерии снабжения ВСУ в Артемовске. Сообщалось о блокировке города союзными силами. Как отмечается, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, а украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.

