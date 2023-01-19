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00:51, 19 января 2023Россия

В ДНР погиб доброволец из Танзании при попытке спасти раненого бойца

Доброволец «Вагнера» из Танзании Раймонд погиб при попытке вытащить раненого бойца в ДНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Гражданин Танзании Таримо Немес Раймонд, ушедший добровольцем в зону спецоперации в составе группы «Вагнер», погиб в Артемовском районе в ДНР, когда спасал раненого бойца под артобстрелом. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным «Стрела».

«Неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам, 24 октября героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с танзанийцем попрощались в привычном месте недалеко от тренировочной базы в хуторе Молькино на Кубани. Его похоронили в начале зимы у часовни в Горячем Ключе, однако известно об этом стало только сейчас.

Ранее военнослужащий из Оренбургской области Михаил Цыкало, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), вернулся из зоны боевых действий и спустя восемь месяцев погиб при взрыве в воинской части. Михаил служил инструктором взвода обеспечения. После того как солдат вернулся в Россию, в воинской части он постоянно находился в большом ангаре с техникой.

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Марина Совина
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