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11:02, 17 января 2023Россия

Российский солдат погиб в воинской части после возвращения из зоны СВО

Российский солдат погиб в воинской части при взрыве после возвращения из зоны СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Военнослужащий из Оренбургской области Михаил Цыкало, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), вернулся из зоны боевых действий и спустя восемь месяцев погиб при взрыве в воинской части. Об этом рассказала жена россиянина Анастасия, сообщает Orenday.

По ее словам, в марте 2020 года Михаил решил подписать договор о службе по контракту. С 10 по 26 марта 2022 года военнослужащий находился в зоне СВО, сообщила Анастасия Цыкало. Она добавила, что за это время ее муж успел побывать в окружении и пережил четырехчасовой обстрел.

Михаил служил инструктором взвода обеспечения. После того как солдат вернулся в Россию, в воинской части он постоянно находился в большом ангаре с техникой. «Зимой в ангарах очень холодно, там замерзали замки. Для того чтобы их отогревать, использовалась газовая горелка — обычный баллон и наконечник», — рассказала женщина.

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5 декабря такая газовая горелка взорвалась в руках у военного — Михаил получил серьезные ожоги лица и кистей, его госпитализировали. Через два дня он умер в реанимации.

Прощание с погибшим прошло в городе Теренсай Оренбургской области, где он родился. Факт его гибели подтвердил исполняющий обязанности главы Адамовского района Сергей Логвинов. Он выразил соболезнования родным и близким Цыкало.

В июне в воинской части, которая находится под Владимиром, сдетонировал снаряд. В результате погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Взрыв произошел в складском помещении. В мае в воинской части, находящейся в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, произошел взрыв пороха. Погиб один человек, еще восемь пострадали.

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Анастасия Шейкина
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