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В российской воинской части из-за взрыва снаряда погибли четыре человека

В воинской части под Владимиром 4 человека погибли из-за взрыва снаряда 22 июня

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В воинской части, которая находится под Владимиром, сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре человека, пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что происшествие случилось в складском помещении. При детонации снаряда также пострадали четыре человека, один из них госпитализирован, троим оказана помощь на месте.

По данным Telegram-канала Shot, погибли трое срочников и одна гражданская. Пострадали пятеро человек.

12 мая в воинской части, находящейся в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, произошел взрыв пороха. В результате инцидента скончался один россиянин, еще восемь пострадали.

Позднее стало известно, что два человека получили серьезные ожоги. Поражение кожного покрова у пострадавших составляет 65 и 40 процентов. Авиацией их доставили в больницу.

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Никита Абрамов
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