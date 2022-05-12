Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в российской воинской части

Двое пострадавших при взрыве в воинской части в Хабаровском крае получили серьезные ожоги

Двое пострадавших при взрыве пороха в воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае получили серьезные ожоги. Об их состоянии со ссылкой на Минздрав российского региона пишет ТАСС.

Уточняется, что поражение кожного покрова у раненых составляет 65 и 40 процентов, их доставляют санитарной авиацией в больницу.

О случившемся стало известно ранее 12 мая. Сообщалось, что ЧП произошло во время разгрузки боеприпасов. В результате один человек погиб, еще семеро пострадали.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.

