Стало известно о пострадавших из-за взрыва в российской воинской части

При взрыве пороха в воинской части в Хабаровском крае пострадали семь человек

При взрыве пороха в воинской части в в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края пострадали семь человек. Об этом в четверг, 12 мая, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло во время разгрузки боеприпасов. Раненых госпитализировали в эльбанскую больницу.

Ранее стало известно, что в результате взрыва один россиянин погиб. РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о восьми пострадавших и одном погибшем.

По предварительным данным, причиной взрыва пороха могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами. Точная версия случившегося будет установлена в ходе разбирательства.