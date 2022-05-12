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Стало известно о пострадавших из-за взрыва в российской воинской части

При взрыве пороха в воинской части в Хабаровском крае пострадали семь человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

При взрыве пороха в воинской части в в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края пострадали семь человек. Об этом в четверг, 12 мая, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло во время разгрузки боеприпасов. Раненых госпитализировали в эльбанскую больницу.

Ранее стало известно, что в результате взрыва один россиянин погиб. РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о восьми пострадавших и одном погибшем.

По предварительным данным, причиной взрыва пороха могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами. Точная версия случившегося будет установлена в ходе разбирательства.

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Евгения Куликова
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