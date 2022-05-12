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При взрыве в российской воинской части погиб человек

В Хабаровском крае при взрыве в воинской части погиб человек, еще несколько пострадали

Фото: Globallookpress.com

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах российского региона.

По словам собеседника агентства, при взрыве погиб один человек, еще несколько россиян пострадали. Раненых госпитализировали в эльбанскую больницу, добавил он.

Как утверждает РЕН ТВ, в воинской части произошел взрыв пороха при разгрузке боеприпасов. Телеканал сообщает о восьми пострадавших и одном погибшем.

Ранее в Рязанской области на территории бывшей воинской части из-за взрывов на складе боеприпасов начался пожар. После случившегося эвакуировали более 2,3 тысячи человек, 13 россиян пострадали.

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Анастасия Шейкина
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