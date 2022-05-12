Названа причина взрыва в российской воинской части

ТАСС: взрыв в Хабаровском крае мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами

Взрыв в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, несчастный случай мог произойти во время разгрузки снарядов, во время которой взорвался порох. Точную причину инцидента назовут в ходе разбирательства.

При взрыве погиб один военнослужащий, еще восемь пострадали. После взрыва в части начался пожар.

Ранее сообщалось о взрывах боеприпасов в воинской части в Казахстане. Погибли 16 человек.