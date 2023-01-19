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07:31, 19 января 2023Путешествия

Раскрыты шансы выжить на российскую пенсию в Турции

Портал «Тонкости туризма» подсчитал, что россиянам не хватит пенсии на жизнь в Турции

Фото: Shutterstock

Российским пенсионерам не хватит пенсии на жизнь в турецкой Аланье. Шансы россиян выжить в популярной курортной стране раскрыл портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отмечается, что оплата коммунальных услуг обходится жителям города примерно в 6000 рублей в месяц. Помимо этого, им приходится платить за ежемесячное содержание жилья (айдат) еще около 1,2 тысячи рублей. «Самые бюджетные варианты при аренде квартиры на год начинаются с 30 тысяч рублей, — подсчитали аналитики портала. — Если арендовать на меньшее количество времени, цена увеличивается».

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Цены на продукты в турецких магазинах тоже довольно высокие. Особенно дорого обходится покупка мяса и молочной продукции. «Если питаться без излишеств и покупать только самое необходимое, можно уложиться в 7000–8000 рублей в месяц на одного», — поясняют в «Тонкостях туризма».

За медицинскую страховку с полным покрытием отечественным пенсионерам придется платить 6,3 тысячи рублей в месяц. Более того, для длительного пребывания в Турции иностранным гражданам потребуется вид на жительство (икамет), который дает право на лечение по страховке, получение кредита, покупку автомобиля и так далее. Оформление ВНЖ стоит примерно 15 тысяч рублей. В эту стоимость также включены расходы на услуги юриста.

Ранее в январе эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Турции. Специалисты сообщили, что в настоящее время путевки на лето предлагаются со скидками до 60 процентов.

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Фариза Бацазова
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