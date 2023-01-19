США заявили о готовности продолжать конкурировать с Китаем

Белый дом сообщил, что США не изменили свой подход к Китаю и ожидают конкуренции

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США не собираются менять свой подход к Китаю и готовы продолжать конкурировать с Пекином, сообщает ТАСС.

«Я думаю, мы очень четко излагали свой подход к Китаю, он не изменился. Мы ожидаем конкуренции, так мы видим наши отношения с Китаем», — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что повышение числа контактов с Пекином на высоком уровне не означает восстановления связей между двумя странами. По ее словам, изменений в данном вопросе не произошло после того, как Джо Байден стал президентом США, и в настоящее время Вашингтон считает, что ситуация не изменится в 2023 году.

Ранее профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин предупредил о планах госсекретаря США Энтони Блинкена отговорить Китай от сотрудничества с Россией в ходе своего визита в Пекин.