Историк предупредил о планах Блинкена вбить клин между Россией и Китаем

Историк Лузянин: Блинкен намерен вбить клин между Россией и Китаем во время визита в Пекин

Профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин предупредил о планах госсекретаря США Энтони Блинкена отговорить Китай от сотрудничества с Россией в ходе своего визита в Пекин. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, попытка Блинкена «вбить клин» между Москвой и Пекином во время обсуждения украинского вопроса не увенчается успехом. Кроме того, госсекретарь захочет «осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно».

Историк напомнил о «жесткой и твердой» позиции Китая в отношении России. По его словам, Пекин «понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО», поэтому подключить КНР к санкциям против Москвы «фактически невозможно».

Ранее стало известно, что Блинкен посетит столицу Китая Пекин 5-6 февраля. Предполагается, что главными темами для обсуждения с главой МИД КНР Цинь Ганом станут конфликт на Украине и ядерный арсенал Пекина.