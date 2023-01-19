Пригожин объяснил отрицание существования ЧВК «Вагнер»

Глава «Вагнера» Пригожин объяснил отрицание существования ЧВК конспирацией

Отрицание существования частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и владения этой структурой были вызваны конспирацией, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова приводятся в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Было время, когда я должен был идти и судиться с [журналистом Алексеем] Венедиктовым (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента — прим. «Ленты.ру») и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует», — объяснил Пригожин.

По словам главы ЧВК, в первую очередь конспирация объясняется тем, что военизированная структура выполняла непубличные задачи, второй же причиной является большое число врагов и завистников у этой ЧВК.

В июне 2022 года Венедиктов сообщал, что Пригожин подал на него в суд за то, что он в эфире назвал его основателем ЧВК «Вагнер». В августе суд частично удовлетворил иск. Но уже в конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, компания была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». 19 декабря стало известно о намерении суда пересмотреть иск Пригожина к Венедиктову.