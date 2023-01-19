Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:20, 19 января 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о подземной операции ЧВК «Вагнер»

Военкор Симонов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку в шахтах Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают зачистку в шахтах Соледара. О подземной операции рассказал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Продолжается уникальная операция по зачистке соледарских подземелий на глубине 200 метров. Так что "музыканты" поистине универсальные солдаты — воюют не только в воздухе и на земле, но и под землей», — сообщил он.

По словам Симонова, штурмовые подразделения ЧВК сохранили инициативу и по-прежнему «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее появились кадры с военными компании «Вагнер» в соляных шахтах Соледара. На видео присутствует основатель ЧВК Евгений Пригожин с бойцами. Также можно заметить схроны украинской армии с боеприпасами.

13 января Россия взяла Соледар под полный контроль. Согласно заявлению российского Минобороны, это стало возможно благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям ВСУ.

Позднее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков рассказал, что военные Украины были вынуждены приостановить планы по наступлению на Кременную и на херсонском направлении из-за взятия Соледара российскими силами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
Россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды
Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
Женщина попыталась провезти в Россию украшения на четыре миллиона рублей
В Meta задумали разрешить публиковать обнаженную грудь в Facebook и Instagram
Назван способ спастись при ядерном взрыве
Украина нанесла удар сразу по нескольким селам в приграничном российском регионе
Евросоюз попросит у стран-членов увеличить выплаты в бюджет блока
Военкор рассказал о подземной операции ЧВК «Вагнер»
В Совфеде отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.