Военкор рассказал о подземной операции ЧВК «Вагнер»

Военкор Симонов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку в шахтах Соледара

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают зачистку в шахтах Соледара. О подземной операции рассказал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Продолжается уникальная операция по зачистке соледарских подземелий на глубине 200 метров. Так что "музыканты" поистине универсальные солдаты — воюют не только в воздухе и на земле, но и под землей», — сообщил он.

По словам Симонова, штурмовые подразделения ЧВК сохранили инициативу и по-прежнему «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее появились кадры с военными компании «Вагнер» в соляных шахтах Соледара. На видео присутствует основатель ЧВК Евгений Пригожин с бойцами. Также можно заметить схроны украинской армии с боеприпасами.

13 января Россия взяла Соледар под полный контроль. Согласно заявлению российского Минобороны, это стало возможно благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям ВСУ.

Позднее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков рассказал, что военные Украины были вынуждены приостановить планы по наступлению на Кременную и на херсонском направлении из-за взятия Соледара российскими силами.