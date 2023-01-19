США завысили цену вертолетов для Германии в два раза

FAZ: США потребовали 12 млрд евро за 60 вертолетов Chinook для ФРГ вместо 6 млрд евро

США завысили цену вертолетов CH-47F Chinook Block 2 для Германии в два раза. Об этом сообщает FAZ.

Уточняется, что Вашингтон потребовал заплатить за технику 12 миллиардов евро вместо шести миллиардов евро. Американская сторона объяснила это тем, что на некоторые компоненты придется потратить больше средств, поскольку ранее они не были разработаны.

В материале сказано, что такие условия могут поставить в трудное положение нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в то время как статс-секретарь Минобороны по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер может даже потерять работу.