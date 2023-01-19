Шойгу созвонился с белорусским министром обороны

Шойгу обсудил с белорусским коллегой подготовку региональной группировки войск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу созвонился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом в четверг, 19 января, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с Сергеем Шойгу, что российские и белорусские военнослужащие проходят подготовку как единая армия, чтобы в случае внешней атаки дать отпор.

Глава республики также отметил, что Белоруссия серьезно подошла к вопросу боевого слаживания подразделений двух стран.