В ЭИСИ обсудили многополярность взглядов и позиций украинцев

Эксперты ЭИСИ рассказали о многополярности взглядов и позиций украинского народа

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны». Режим Зеленского на Украине — не единственная политическая сила, которая существует внутри страны. Он не является рупором всего украинского народа. Есть множество других позиций, противоположных действующей власти, пришли к выводу участники дискуссии.

Разговор на тему неоднородности взглядов украинцев открыла опубликованная в «Известиях» статья председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Мы привыкли слышать, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук говорит об обратном — что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам. Он дал старт обсуждению того, что на происходящее нельзя смотреть в черно-белом стиле, где есть однозначная группа, которая ненавидит Россию, что это — вся Украина. Это отнюдь не вся Украина», — отметил модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая обсуждение.

Украина — это множество людей, которые не поддерживают режим Владимира Зеленского беспрекословно. Это разные позиции, мнения и интересы, но объединяет их то, что они негласно представляют украинскую «партию мира». Среди представителей другой Украины — директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов, которому из-за угроз со стороны действующей киевской власти пришлось покинуть свою страну.

«По сути, это вся та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского, кто изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией. Если разделять конкретно по социальным группам, другая Украина — это беженцы, вдовы, которые еженедельно выходят протестовать, те, кто понял, что война — это горе, в том числе и те, кто боится сказать, что не согласен с политикой Зеленского», — рассказал Кирилл Молчанов.

Несогласные на Украине были всегда. Об этом можно судить по непосредственному началу антироссийских процессов в 90-х годах, когда существовала большая Украина и маленькая ее антироссийская часть, созданная Западом — добавляет Кирилл Молчанов. Сегодня же большая часть украинцев, которые олицетворяют позицию мира, не представлены не только в политической элите, но и среди различных спикеров. Те же, кто пытается высказаться, озвучить своё несогласие с действующей риторикой вражды и войны, оказываются, по сути, гонимыми, репрессированными, кого-то подвергают пыткам и убивают. Медиаменеджер, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич привел конкретные примеры.

«С 2014 года более 90 известных публичных лиц были уничтожены фашистской хунтой. Например, в прошлом году — казнь главы города Кременная Владимира Струка. Причем изначально тогда говорили, что он пропал, а потом гордо опубликовали фото, где было видно тело Струка с перемотанными скотчем руками. С тех пор эта технология "скотчизма" торжествует на улицах, в тех городах, которые контролируют приспешники Зеленского. Можно сказать точно, что введена плановая президентская диктатура. Он душит любые СМИ, церковных, общественных деятелей. На Украине идет геноцид собственных граждан, которых выталкивают со своей родины», — отметил Александр Малькевич.

Инакомыслие на Украине представляют, в том числе, и украинские элиты — они тоже не выстроились в поддержку политики Зеленского ровными рядами, они тоже неоднородны и стараются следовать своим интересам, не завязанным на антироссийской идее. По словам обозревателя «Украина.ру» Владимира Скачко, отдельно можно выделить военных, крупных бизнесменов и олигархов, трудящийся класс и даже неонацистов.

«Существует неоднородная военная элита. Сейчас идет специальная военная операция, и военная элита Украины делится по разным факторам: и по источникам дохода, и по центрам влияния, и так далее. Например, Главное управление разведки Украины с полусумасшедшим садистом Кириллом Будановым ориентируются на МИ-6. Даже в рамках англосаксонского мира украинские спецслужбы не едины. Служба безопасности Украины, возглавляемая Маликовым, ориентируется на ЦРУ. Даже главный объединяющий тренд Украины, неонацисты — не едины. Есть неонацисты из карательных батальонов, из полка АЗОВ (запрещенная в России террористическая организация) — это наемники на зарплате. Есть классические нацисты, для которых главный страх — это не Россия, а если Польша заберет себе Запад — Восточные Кресы», — подчеркнул Владимир Скачко.

Зеленский не представляет всю Украину — это очевидный факт. Как и то, что мнимое украинское «единство» — миф, навязанный силой. Для тех, кто его придумал, есть смысл участия в конфликте, но он точно пропал для всех остальных. Тему фиаско того ситуативного единства, видимость которого создавали долгое время Зеленский, Арестович и ЦИПСО, прокомментировал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«После майдана Украину покинули около 10 миллионов человек, с начала СВО — 7 миллионов. Несмотря на то, что после начала специальной военной операции в украинском обществе произошла некая консолидация, говорить, что есть монолит в обществе — нельзя. Нас пытаются убедить в монолитности мнения, что у них единый народ, собранный в единый кулак, но это не так. Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жестким репрессивным аппаратом. Конечно, Зеленский не отвечает интересам всех жителей Украины. Речь идет о том, чтобы нацистский режим на территории Украины был заменен, чтобы не было нагнетания обстановки, накала страстей. Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом, в том числе, говорит и “партия мира”», — считает Александр Дудчак.

В лице «партии мира» в большей степени и выступает украинский народ, в то время как «партия войны» в настоящий момент удерживает на Украине власть и при надобности запускает жесткий репрессивный аппарат. Этот аппарат, по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимира Шаповалова, сейчас действует особенно жестоко.

«Последние 30 лет там не было никакого единства. Все партии, СМИ, общественные деятели, бизнес, простые граждане — все те, кто ориентировался на нормализацию отношений с Россией, задавлены. То навязываемое, придуманное антироссийское «единство» украинского народа — репрессивный аппарат, уничтожающий любые попытки мыслить иначе, но это, конечно, не касается вообще украинского народа. Интересы украинского народа не в конфронтации с Россией. Все больше людей уже задумывается: «А что это за морок, в который мы погрузились»? Другая Украина — это настоящая Украина», — подытожил эксперт.

В завершение дискуссии эксперты добавили — одна из характерных черт, особенностей условной программы «партии мира» в том, что другая Украина — это именно та Украина, в интересах которой быть вместе с Россией.