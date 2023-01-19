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18:19, 19 января 2023Путешествия

Побывавшие в Таиланде россияне пожаловались на запах конопли на пляжах

«МК»: турист из Москвы побывал на Пхукете и рассказал о запахе конопли на пляжах

Фото: Boudewijn Huysmans / Unsplash

Российские туристы, побывавшие на тайских курортах в январе, рассказали о неприятных нюансах своего отдыха в королевстве. Разочарованиями они поделились с «Московским Комсомольцем».

По словам Виктора из Москвы, на Пхукете после пандемии не открылись многие магазины и рестораны, большинство помещений пустует. Еще одно изменение — в Таиланде «значительно прибавилось русскоговорящих туристов».

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«Помимо России и Беларуси, много граждан Казахстана. А вот китайцев стало меньше. Нас, в принципе, все устраивает, кроме цен на авиабилеты и еще легализации конопли: в местах, где много людей, и на пляжах чувствуется характерный запах», — пожаловался собеседник «МК».

По данным издания, путешественники на тематических форумах часто ругают Таиланд за высокую стоимость путевок, экскурсий, сувениров и фруктов в туристических местах, большое скопление отдыхающих у достопримечательностей и на популярных курортах, а также палящее солнце и 30-градусную жару.

Ранее в январе сообщалось, что по итогам первого месяца 2023 года россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд. Так, с 1 по 15 января страну посетили 99,5 тысячи путешественников из России.

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Дарья Рыбак
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