Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:04, 20 января 2023Ценности

65-летняя актриса стала объектом насмешек в сети из-за разреза на платье

Актриса Ванна Уайт смутила фанатов платьем цвета фуксии, надетом поверх черных легинсов

Кадр: Wheel of Fortune

Американская актриса Ванна Уайт пришла на съемки игрового шоу «Колесо Фортуны» в ярком наряде и стала объектом насмешек в сети. На публикации фанатов в соцсетях обратили внимание в Page Six.

65-летняя телеведущая появилась на публике в платье длины макси цвета фуксия, надетом поверх черных легинсов. Вдобавок одежду украшал асимметричный высокий разрез, который оголял ногу знаменитости. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон вещей, а на лицо нанесла нюдовый макияж. При этом волосы телезвезды уложили волнами.

Пользователи сети смутились модным выбором Уайт, о чем принялись писать в многочисленных постах в Twitter. Так, некоторые раскритиковали платье ведущей. «После съемок она пойдет на аэробику?», «Такое ощущение, что она забыла одеться», «Что с Ванной произошло?», «Ужасный наряд», «Кто-то украл половину платья Ванны», — высказывались поклонники.

В то же время другие фанаты восхитились стилем кумира. «Мне кажется, что она выглядит круто», «Классное платье», «Необычный, но интересный выбор», «Обожаю Уайт и ее стиль», — отмечали юзеры.

Ранее в январе Александр Васильев оценил наряд Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда». Стилист раскритиковал образ Муцениеце, в котором она появилась на кинобранче в 2022 году, назвав его неудачным. Тогда для мероприятия звезда выбрала вязаную кофту зеленого цвета, шелковую юбку с цветочным принтом и черные ботильоны на шпильке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
У границ России пройдут военные учения с британскими вертолетами
Жилой дом загорелся в российском селе из-за минометного обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.