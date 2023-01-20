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15:28, 20 января 2023Путешествия

Россиянам предложили перелет на любимый курорт богачей по цене билетов в Таиланд

TourDom: авиабилеты в Мале из Москвы можно приобрести от 41 тысячи рублей в обе стороны

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам предложили перелет на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, по цене билетов в Таиланд. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, улететь из Москвы в Мале 21 января и вернуться 1 февраля можно за 41 тысячу рублей — такой вариант доступен на чартерах Azur air. На другие даты выгодные предложения можно найти у «Аэрофлота» — в среднем стоимость находится на уровне 50 тысяч рублей на человека.

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При этом авиабилеты в Таиланд из Красноярска у «Аэрофлота» на ближайшие дни также можно приобрести в среднем за 50 тысяч рублей. Проездные документы из Москвы на Пхукет этим же перевозчиком стоят от 89 тысяч рублей в обе стороны на одного.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭГреции и Италии.

В январе туристка слетала на черном лайнере BlackJet из Москвы в Мале, Мальдивы, и описала опыт фразой «не самолет, а элитный курорт». По словам путешественницы, посадочные места в бизнес-классе самолета были оснащены развлекательной системой на планшетах iPad 12.9 Pro с наушниками AirPods Max 72. 

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Валентина Процкова
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