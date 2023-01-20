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16:36, 20 января 2023Экономика

Россияне набрали машины Lada в кредит

«Открытие Авто»: чаще всего россияне брали займы на машины Lada в 2022 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Доля выданных автокредитов на новые отечественные автомобили выросла в четыре раза за 2022 год (до 41 процента), сказано в исследовании «Открытие Авто» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Чаще всего россияне брали займы на машины Lada, наибольшую долю продаж бренду обеспечивает модель Lada Granta.

В целом граждане отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (более 60 процентов выданных ссуд). Среди них наибольший спрос был на марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Популярностью пользовались машины 2011-2013 и 2018-2019 годов выпуска, которые составили четверть продаж.

Спрос на вторичном рынке стабильно высокий, дефицит ликвидных авто есть, а средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает расти, отметили эксперты. Параллельный импорт, который, скорее всего, не превысит 10 процентов от общего объема продаж, пока не сможет заместить ушедшие бренды, считает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. «К отечественным и китайским производителям в новой автомобильной реальности вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен», — добавила она.

С середины января этого года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованную максимальную розничную стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Lada в России — по всему модельному ряду повышение составляет в среднем 4,5 процента.

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Платон Щукин
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