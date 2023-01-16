В России подняли стоимость техобслуживания автомобилей Lada

«Лада.Онлайн»: стоимость техобслуживания автомобилей Lada в январе 2023 г. выросла на 4,5%

С середины января 2023 года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованную максимальную розничную стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Lada в России — по всему модельному ряду повышение составляет в среднем 4,5 процента. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

К примеру, так называемое нулевое ТО, когда пробег автомобиля превышает отметку в 1000 километров (цифра зависит от регламента автопроизводителя), на модель Lada Granta подорожало до 2,3 тысячи рублей, а первый техосмотр для этой же машины будет стоить 10,6 тысячи рублей. Для версии с 90-сильным мотором цена первого ТО достигает 8,4 тысячи рублей, а шестое ТО обойдется владельцу автомобиля в 32 тысячи рублей. По всему модельному ряду рост в цене составил от 100 до 4000 рублей в зависимости от мощности двигателя автомобиля.

Стоимость первого техосмотра для модели Lada Vesta у официальных дилеров теперь составляет 11,4 тысячи рублей, при этом цена на шестое ТО варьируется от 36,4 тысячи до 40,7 тысячи рублей. В текущем году владельцы снятой с производства модели Lada XRay заплатят за ТО от 12,1 до 38,2 тысячи рублей — на 200–4800 рублей больше, чем в прошлом году, а покупатели автомобилей Lada Largus — от 10,8 до 48,8 тысячи рублей, что дороже на 300–4700 рублей.

Издание отмечает, что рекомендуемые «АвтоВАЗом» цены могут отличаться от действительных у официальных дилеров бренда.

Ранее глава автоконцерна Максим Соколов заявил, что в 2023 году подорожание российских автомобилей Lada будет существенно ниже уровня инфляции. При этом в 2022 году автомобильный ряд Lada подорожал почти на 11–24 процента.