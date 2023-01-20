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13:53, 20 января 2023Из жизни

Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт

Врач-диетолог Майкл Мосли назвал темный шоколад наименее опасным для фигуры десертом

Фото: unsplash

Отказываться от сладкого во время диеты совершенно необязательно, считает врач-диетолог Майкл Мосли. В материале для Express он назвал наименее опасный для фигуры десерт.

Мосли убежден, что если человек следит за рационом и общим количеством потребляемых калорий, он может позволить себе сладости без вреда для фигуры. Однако, предупреждает диетолог, не каждый десерт впишется в суточную норму худеющего.

Врач предлагает выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао. Он объяснил, что в нем содержится резерватрол — антиоксидант, который борется со свободными радикалами в организме, улучшает мозговое кровообращение, что, в свою очередь, предупреждает возникновение инсульта и сосудистой деменции.

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Поскольку резерватрол есть и в красном вине, чернике и клюкве, Мосли также порекомендовал выбирать эти продукты в качестве десерта. Однако, предупреждает врач, увлекаться вином не стоит — одного бокала достаточно.

Ранее Майкл Мосли перечислил помогающие сбросить вес продукты. Врач-диетолог объяснил, что он предпочитает концентрироваться не на запрещенных во время диеты продуктах, а на тех, которые можно и нужно употреблять.

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Алиса Дмитриева
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