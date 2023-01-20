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02:55, 20 января 2023Культура

Умер певец и гитарист Дэвид Кросби

Умер певец, один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby Дэвид Кросби

Фото: Roberto Finizio / Globallookpress.com

В возрасте 81 года умер американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление вдовы музыканта Джан Дэнс.

Дэнс рассказала журналистам, что Кросби боролся с тяжелой болезнью. Восемь месяцев назад музыкант заявил о решении прекратить выступать вживую, объяснив это тем, что в 80 лет делать это не просто. Однако недавно он говорил, что передумал и рассчитывает вернуться на сцену.

Дэвид Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Ранее сообщалось, что актер сериала «Ладога» Арсен Суховский умер в 18 лет. Причина его смерти не уточняется.

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Екатерина Подвигина
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