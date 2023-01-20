В московских больницах внедрили ускоряющее постановку диагнозов ноу-хау

Ракова: лабораторно-информационная система ускорит диагностику в стационарах Москвы

В лабораториях стационаров Москвы началось внедрение единой лабораторно-информационной системы (ЛИС) — это полностью отечественная разработка, которая позволяет автоматизировать все процессы проведения лабораторных исследований и перевести документацию в электронный вид. О запуске пилотного проекта объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проект позволит объединить в единую цифровую среду базы данных с результатами всех проведенных лабораторных исследований. Благодаря этому теперь не только врачам, но и сотрудникам лабораторной службы доступна динамика ключевых показателей здоровья пациентов даже если ранее человек сдавал анализы в другом стационаре», — рассказала вице-мэр.

Новая система полностью интегрирована с ЕМИАС, благодаря чему результаты биохимических, клинических исследований и ПЦР будут оперативно поступать врачу. Это позволит врачам быстрее принимать решения и назначать лечение. Установить единую систему во всех больничных лабораториях Москвы планируется до конца 2024 года, отметила Ракова.

Как работает единая лабораторная информационная система (ЛИС)? Шаг 1. Врач стационара формирует в ЕМИАС электронное направление на лабораторное исследование, после чего заявка автоматически загружается в ЛИС; Шаг 2. После взятия биоматериала у пациента пробам присваивается индивидуальный штрихкоды. В лаборатории их считывают аппараты-анализаторы, которые затем автоматически передают в ЛИС результаты исследований в электронном виде; Шаг 2. Результаты исследований автоматически загружаются в ЕМИАС после валидации и становятся доступны в электронной медкарте пациента всем врачам медучреждения. ЛИС можно настраивать под нужды каждого стационара. Благодаря разработке дополнительного программного обеспечения ЛИС может адаптироваться к любому медоборудованию, тогда как до ее появления лаборатории выбирали и закупали подобные системы самостоятельно.

ЛИС создавалась при участии ведущих медицинских экспертов Москвы. Они учитывали накопленный опыт проведения лабораторных исследований в учреждениях столичной медицины, а также в коммерческих лабораториях. Это позволило создать систему для всех диагностических лабораторий, которая базируется на современных технологиях и передовых методиках.

Для патоморфологических лабораторий московских стационаров в Москве внедрили аналог ЛИС — она также позволяет автоматизировать все этапы проведения гистологических исследований, приводит работу лабораторий к единым стандартам и полностью интегрирована с ЕМИАС.

В Комплексе социального развития подчеркивают, что Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией медицины. Основой этого процесса по-прежнему остается единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах: от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.