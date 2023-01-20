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10:50, 20 января 2023Россия

В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера

На северо-востоке Москвы на улице Декабристов автомобиль насмерть сбил пенсионера

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На северо-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Декабристов близ дома 17. Opel сбил мужчину 75 лет, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Ранее в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей и скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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