Водитель внедорожника сбил двух пешеходов на переходе в Москве и попал на видео

Водитель внедорожника сбил двух человек на пешеходном переходе в Зеленограде

Водитель внедорожника сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Последствия произошедшего попали на видео, которое публикует Telegram-канал «ЗелАО Rampage | Зеленоград Москва».

О случившемся в Зеленограде ДТП сообщили очевидцы. По данным источника, инцидент произошел между шестым и седьмым городскими микрорайонами. На записи виден человек, лежащий посреди дороги перед внедорожником. Позади автомобиля пешеходный переход. На проезжей части лежат вещи, рядом ходят еще двое людей. За рулем машины, предположительно, находилась пенсионерка.

Как уточняет пресс-служба московской прокуратуры, были сбиты мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали, мужчина находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что третьеклассник из Уфы попал под КамАЗ, но успел лечь между его колесами и не пострадал. Происшествие сняли на видео.