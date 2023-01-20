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13:24, 20 января 2023Россия

Попавшего под колеса КамАЗа российского третьеклассника сняли на видео

В Уфе школьник попал под КамАЗ и не пострадал, так как успел лечь между его колесами

В Уфе третьеклассник попал под КамАЗ, но успел лечь между его колесами и не пострадал. Происшествие сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как мальчик выбегает на дорогу, по которой на большой скорости едет КамАЗ. Школьник быстро ложится на асфальт между колесами большегруза, который впоследствии останавливается.

По данным авторов канала, маленький россиянин возвращался домой из гимназии. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда для автомобилей загорелся красный свет.

После аварии водитель КамАЗа убедился, что с ребенком все нормально, и уехал. Родители мальчика написали заявление в полицию.

Ранее в Пермском крае водитель бетономешалки насмерть задавил 13-летнюю девочку. В момент ДТП она каталась на велосипеде.

Анастасия Шейкина
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