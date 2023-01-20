Samsung представила сгибающийся в обе стороны дисплей

The Verge: Samsung выпустила дисплей для смартфонов, который складывается в обе стороны

Samsung представила дисплей нового поколения для складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Прототип передней панели Flex In & Out выпустила Samsung Display — дочернее предприятие Samsung Electronics. Отличительной особенностью дисплея является его конструкция, которая позволяет экрану сгибаться в обе стороны. Устройство имеет «каплевидные» шарниры, которые предотвращают образование складок.

По словам представителя корпорации Джона Лукаса, шарниры и петли особенной конструкции создают меньшую нагрузку на дисплей. Судя по всему, разработанные по новой концепции экраны могут появиться в складных аппаратах следующего поколения. В качестве возможного устройства с обновленной конструкцией называют Galaxy Z Fold 5.

Журналисты отметили, что дисплей Flex In & Out может выгодно выделить девайсы Samsung на фоне других смартфонов. По словам специалистов, складки на экране считаются одним из конструктивных недостатков современных складных аппаратов.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что рынок складных смартфонов в 2023 году увеличится на 44 процента. В отчете говорится, что до конца года производители складных устройств поставят на рынок 18,5 миллиона гаджетов.