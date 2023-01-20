В ЕС отменили контракт на восстановление части инфраструктуры Украины

В ЕС аннулировали контракт на восстановление части отопительной инфраструктуры Украины

Контракт на финансирование программы по восстановлению отопительной инфраструктуры в украинском городе Кривом Роге, спонсируемый Европейским инвестиционным банком, отменили в Евросоюзе, выяснила «Лента.ру», ознакомившись с соответствующей тендерной документацией. Решение приняли в связи с близостью муниципалитета к зоне боевых действий.

«Близкое расположение муниципалитета Кривой Рог к зоне боевых действий делает его постоянным объектом ударов, которые наносят серьезный ущерб критически важной инфраструктуре и инженерным сетям, подрывают безопасность и нарушают нормальную работу Группы реализации проекта [по восстановление отопительной инфраструктуры] в городе. Закупающая организация намерена заново открыть тендер на контракт, когда это позволит ситуация с безопасностью», — говорится в уведомлении.

Ранее в ЕС опубликовали тендер от имени департамента капитального строительства исполнительного комитета Криворожского городского совета, реализацию которого должен был профинансировать Европейский инвестиционный банк. Закупщик, как предполагалось, должен был направить средства на восстановление семикилометрового теплового трубопровода. Уточнялось, что средства будут выделены в рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины, однако объем финансирования не разглашался.

«Закупающая организация намеревается направить часть финансирования (...) на приемлемые платежи квалифицированному подрядчику для выполнения работ по восстановлению около семи километров трубопроводов централизованного теплоснабжения, включая реконструкцию соответствующих камер, контрольно-измерительные приборы, арматура и другие комплектующие в Кривом Роге. Объем работ Подрядчика включает разработку проектной документации, выполнение общестроительных работ, закупку и доставку материалов, монтаж, испытание и ввод в эксплуатацию реабилитированных теплотрасс», — говорилось в контракте, который впоследствии был аннулирован.

30 декабря «Лента.ру» узнала об открытии тендера со статусом чрезвычайной срочности на закупку нескольких сотен генераторов для передачи Украине.

Закупщиком, как уточняется в документе, является Корпорация международного сотрудничества Германии (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). В документе пояснили, что Корпорация является частноправовым юридическим лицом, полностью принадлежащим Германии.