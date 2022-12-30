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15:13, 30 декабря 2022Мир

В Германии закупят сотни генераторов для Украины

Германия опубликовала тендер на закупку для Украины генераторов разных типов

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress.com

Корпорация международного сотрудничества Германии (GIZ) опубликовала тендер на закупку нескольких сотен генераторов для передачи Украине, контракту на закупку оборудования присвоен статус чрезвычайной срочности. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующей тендерной документацией.

Согласно опубликованным данным, в ЕС намерены закупить для Украины семь типов генераторов в разном количестве.

«Открытое количество лотов: мобильный дизель-генератор 3,5 кВА (10 — 300 штук), мобильный дизель-генератор 5 кВА (10 — 225 штук), мобильный дизель-генератор 7,5 кВА (10 — 150 штук), мобильный дизель-генератор 60 кВА (10 — 90 штук), стационарный дизель-генератор 110 кВА (5 — 45 штук), стационарный дизель-генератор 180 кВА (1 — 15 штук), стационарный дизель-генератор 300 кВА (1 — 15 штук)», — говорится в описании закупки.

Закупщиком, как уточняется в документе, является Корпорация международного сотрудничества Германии (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). В документе пояснили, что Корпорация является частноправовым юридическим лицом, полностью принадлежащим Германии.

Корпорация также подчеркивает, что в связи с конфликтом на Украине контракту присужден статус чрезвычайной срочности.

«Чрезвычайная срочность, вызванная событиями, непредвиденными для закупающего органа», — уточняется в тендерной документации.

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Кирилл Садовский
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