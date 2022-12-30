В Германии закупят сотни генераторов для Украины

Германия опубликовала тендер на закупку для Украины генераторов разных типов

Корпорация международного сотрудничества Германии (GIZ) опубликовала тендер на закупку нескольких сотен генераторов для передачи Украине, контракту на закупку оборудования присвоен статус чрезвычайной срочности. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующей тендерной документацией.

Согласно опубликованным данным, в ЕС намерены закупить для Украины семь типов генераторов в разном количестве.

«Открытое количество лотов: мобильный дизель-генератор 3,5 кВА (10 — 300 штук), мобильный дизель-генератор 5 кВА (10 — 225 штук), мобильный дизель-генератор 7,5 кВА (10 — 150 штук), мобильный дизель-генератор 60 кВА (10 — 90 штук), стационарный дизель-генератор 110 кВА (5 — 45 штук), стационарный дизель-генератор 180 кВА (1 — 15 штук), стационарный дизель-генератор 300 кВА (1 — 15 штук)», — говорится в описании закупки.

Закупщиком, как уточняется в документе, является Корпорация международного сотрудничества Германии (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). В документе пояснили, что Корпорация является частноправовым юридическим лицом, полностью принадлежащим Германии.

Корпорация также подчеркивает, что в связи с конфликтом на Украине контракту присужден статус чрезвычайной срочности.

«Чрезвычайная срочность, вызванная событиями, непредвиденными для закупающего органа», — уточняется в тендерной документации.

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