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20:59, 20 января 2023Мир

Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому

Президент Венгрии рассказала о письме Зеленскому с замечаниями о нацменьшинствах

Фото: Martin Juen / Globallookpress.com

Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что направила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо с замечаниями по поводу закона о нацменьшинствах, касающимися положения венгров в Закарпатье, но он не отреагировал. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, права которых сейчас сильно ограничены, это недопустимо. Действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства», — пояснила она.

По словам Новак, она поднимала тему притеснения нацменьшинств в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье. «Ответа на это письмо еще не было, ответ сейчас [получаем] каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий», — заключила она.

Ранее Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на приобретение вооружения для Украины. Уточняется, что речь идет о 500 миллионах евро из так называемого Европейского фонда мира. Из него страны ЕС с 24 февраля финансируют оружие и защитные средства для Украины. Отмечается, что ЕС рассматривает план утверждения нового транша помощи Киеву без участия Будапешта.

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Виктория Кондратьева
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