На звезд TikTok подали в суд из-за разгромленного дома

Владелец дома в Лос-Анджелесе подал в суд на звезд TikTok из The Hype House

На звезд TikTok, которые входят в группу The Hype House, подал в суд владелец дома в Лос-Анджелесе, обвинив их в том, что они разгромили жилье и не выплатили ущерб. Об этом сообщает TMZ.

Арендодатель по имени Дэниел Фицджеральд заявил, что шесть блогеров в мае 2020 года арендовали у него дом на Голливудских холмах, однако за пять месяцев до окончания срока уехали, оставив жилье в ужасном состоянии. Собственник оценил ущерб в сумму более 300 тысяч долларов.

В итоге стороны заключили соглашение, что блогеры будут в течение 40 месяцев ежемесячно выплачивать по 10 тысяч долларов. Однако с января 2022 года они отдали только 2,5 тысячи долларов. Фицджеральд подал в суд с требованием выплатить ему оставшиеся средства.

В 2020 году в США появился новый вид недвижимости, которому тогда риелторы предрекли бум — дома для TikTok. Также их называют «тиктоковыми особняками», контент-домами и домами-объединениями (collab houses). Интерьеры таких зданий начали использовать как фон при создании контента.