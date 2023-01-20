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20:56, 20 января 2023Силовые структуры

Россиянин задушил мачеху-пенсионерку и спалил ее дом за частые скандалы

На Кубани задержали пасынка, задушившего мачеху и поджегшего ее дом за частые скандалы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На Кубани задержали 42-летнего местного жителя за убийство 72-летней мачехи. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в декабре 2022 года у фигуранта умер отец из-за сердечного приступа. Мужчина обвинил в его смерти жену родителя, так как она часто устраивала скандалы и ругалась с мужем. В ночь на 19 января пьяный россиянин пришел в дом к потерпевшей и задушил ее. После чего пасынок включил газ и поджег диван и шторы в жилище.

Отмечается, что задержанный забрал у жертвы обручальное кольцо и поменял на пиво и сигареты. Он признал вину.

Ранее стало известно, что под Пермью осудили на восемь лет избившего до смерти мать-пенсионерку из-за неприязни мужчину

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Екатерина Власова
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