Депутата в Казахстане лишили мандата за поддержку спецоперации

Депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев лишился мандата за поддержку СВО

Депутата Мажилиса парламента Казахстана Азамата Абильдаева лишили мандата за высказывания в поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте казахстанской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Помимо этого, Абильдаева исключили из Демократической партии «Ак жол». Отмечается, что постановление принято в соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан и статьей 24 Конституционного закона Республики Казахстан.

Как сообщает ТАСС, в интервью СМИ Абильдаев заявил о поддержке действий России на Украине. После этого пленум национального совета «Ак жол» рассмотрел высказывания депутата и решил, что они противоречат партийной и депутатской этике.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента республики и назначил досрочные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.